Минск, , 20:14 — REGNUM Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко «Никогда Беларусь не отворачивалась от России».

Он добавил, что есть люди, которым «невыгодно, что у России есть такая страна», как Белоруссия. По словам Лукашенко, «либеральная часть» России не довольна им и считает его «диктатором».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Также Лукашенко заявил, что его не удивишь западными санкциями, под которыми он пробыл «очень много лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС, а затем и Канада ввели санкции против Лукашенко за «насилие» в поствыборный период и за «несправедливые» президентские выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС готов расширить санкции против Белоруссии

Читайте развитие сюжета: «Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко»