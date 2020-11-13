Бишкек, , 20:08 — REGNUM Организация объединенных наций завершает разработку «дорожной карты» по социально-экономическому реагированию и устранению последствий кризиса в Киргизии. Об этом сообщили в киргизском внешнеполитическом ведомстве сегодня, 13 ноября.

ООН намеревается выделить $25 млн (1 млрд 928 млн рублей) на обеспечение комплексной и специализированной помощи наиболее уязвимым слоям населения республики.

Читайте также: Новые власти Киргизии просят денег у Евросоюза

Предполагается, что эта программа затронет 33 различные сферы деятельности и будет способствовать повышению экономической устойчивости, продвижению экологически устойчивого восстановления, социальной сплоченности и гендерного равенства.

В МИДе отмечают, что особое внимание при этом будет уделяться проблеме трудоустройства молодежи и женщин, укреплению продовольственной безопасности и социальной защиты, а также обеспечению доступа к критически важным медицинским услугам и качественному образованию.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам правительственных аналитиков, дефицит бюджета Киргизии по итогам 2020 года может составить 27,7 млрд сомов (25,2 млрд рублей). А в 2021 году — достигнуть 35,7 млрд сомов (32,5 млрд рублей).