Гуанчжоу, Китай, , 20:06 — REGNUM В Гуанчжоу, административном центре южной провинции Гуандун, прошел российско-китайский международный конгресс «COVID-19: пандемия XXI века», организованный Гуандунским фармацевтическим университетом и Башкирским государственным медицинским университетом. Об этом 13 ноября сообщает «Синьхуа», отмечая дух укрепления двустороннего сотрудничества двух стран, заданный выступлением на форуме выдающегося китайского эпидемиолога, академика Академии инженерных наук Китая Чжун Наньшаня, подчеркнувшего исключительную важность совместных действий Москвы и Пекина в противостоянии эпидемии.

Выступая с докладом по видеосвязи, знаменитый ученый, который, несмотря на преклонный возраст, внес огромный личный вклад в противостояние коронавирусной угрозе, отметил важность теснейшего взаимодействия всех стран, прежде всего в вопроса профилактики и контроля над эпидемией. Китайский академик развеял иллюзии насчет «коллективного иммунитета», подчеркнув непреходящую важность массового тестирования и вакцинации.

В подготовке и проведении конгресса приняли участники Российско-китайской ассоциации медицинских университетов.

В развитие темы укрепления российско-китайского сотрудничества «Синьхуа» в тот же день сообщает об успешном проведении в Харбине, административном центре северо-восточной провинции Хэйлунцзян, форума российско-китайского межрегионального сотрудничества в постэпидемическую эпоху. Отмечается, что участие в нем приняли около десяти регионов двух стран, включая упомянутую провинцию Гуандун и российские Якутию и Амурскую область.