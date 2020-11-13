Пекин, , 20:04 — REGNUM Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН провели выборы своих представителей в новый состав Международного суда (МС) в Гааге — высшей судебной инстанции всемирной организации. Об этом 13 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что по итогам голосования действующий вице-председатель МС Сюэ Ханьцинь, представляющая в нем КНР с 2010 года, переизбрана членом суда на следующий срок.

Сюэ Ханьцинь является первой женщиной, занимающей пост вице-преседателя.

Напомним, что МС состоит из пятнадцати судей, которые избираются от Генассамблеи и Совбеза ООН на девятилетний срок. При этом треть состава суда обновляется каждые три года.