Бишкек, , 20:03 — REGNUM Новым директором госкомиссии по делам религий Киргизии назначен Акин Токталиев. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили киргизстанские СМИ.

До настоящего времени пост главы госкомирелигий занимал Зайырбек Эргешов, назначенный на эту должность 13 февраля 2017 года, которого уволили с формулировкой «по собственному желанию».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Акин Токталиев защищал интересы объявившего себя и. о. президента Киргизии Садыра Жапарова и его соратников — назначенного им на пост главы киргизстанских спецслужб Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова, когда их обвинили в организации попытки госпереворота .