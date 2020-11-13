Бишкек, , 19:57 — REGNUM В ходе встречи с главами дипломатических представительств и международных организаций в Бишкеке и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров от имени республики пообещал неукоснительно соблюдать все ее международные обязательства. Об этом 13 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Причиной острых событий, которые произошли в Киргизии 5 октября, С. Жапаров назвал несправедливые парламентские выборы, последствия которых сегодня преодолены, а ситуация нормализована в правовом поле. И.о. главы государства пообещал сохранение преемственности во внешнеполитической сфере и продолжение лини на укрепление отношений с союзниками и стратегическими партнерами. Одновременно он выразил признательность за международную поддержку республики в сложных условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Говоря о приоритетах Киргизии в международных делах, С. Жапаров отметил взаимодействие с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН, а также с СНГ и Европейским союзом.