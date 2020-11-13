Степанакерт, , 19:55 — REGNUM В Карабахе начался обмен телами погибших, сообщил 13 ноября президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

По его словам, тела погибших в ходе боевых действий в Карабахе передаются сторонами при координации с миротворческой группировкой ВС России.

«Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договоренностями стартовал процесс обмена телами погибших. Обмен проводится при координации миротворческой миссии РФ, Международного комитета Красного Креста и и госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха», — написал Арутюнян.

При этом он выразил признательность миротворческому контингенту РФ за обеспечение безопасности миссии по обмену телами, а МККК и госслужбе по ЧС — за непосредственное участие в процессе обмена останками.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября руководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых ранее позициях и обменяться военнопленными.

Кроме того, в Карабахе будет размещен российский миротворческий контингент из подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа в составе 1960 солдат и офицеров, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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