* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, , 19:53 — REGNUM В телефоне Брахима Ауиссауи, совершившего теракт у собора Нотр-Дам в Ницце, была найдена фотография Абдуллаха Анзорова, 16 октября убившего и обезглавившего учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 13 ноября, Национальная антитеррористическая прокуратура также обнаружила в телефоне выходца из Туниса, убившего троих человек 29 октября 2020 года в Ницце, фотографии, связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и сообщение, в котором Ауиссауи называет Францию «страной безбожников».

Напомним, 6 ноября Ауиссауи был госпитализирован в Париже. Он был тяжело ранен в ходе задержания полицией, а позднее оказался заражен коронавирусом. Учитывая тяжелое состояние его здоровья, власти Ниццы приняли решение организовать его транспортировку и госпитализацию в Париже.

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