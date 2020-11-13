Москва, , 19:45 — REGNUM Группа из 27 детей российских граждан доставлена из Сирии в Россию, сообщали 13 ноября в пресс-службе МИД РФ.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, дети доставлены в Россию спецрейсом.

Захарова «В группе 27 детей. На Родине они будут переданы родственникам, оформившим права опеки, пройдут медицинское обследование и психологическую реабилитацию».

Российский дипломат добавила, что ещё четырёх детей вывезли с неподконтрольных сирийским властям территорий в Заевфратье. Эти дети временно размещены в Дамаске, пока на них оформляются проездные документы.

Напомним, речь идёт о детях, которые оказались в Сирии из-за того, что их родители были вовлечены в международную террористическую деятельность. К нынешнему моменту в Россию из Сирии возвращены 133 ребенка.

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