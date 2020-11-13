13 ноября 2020 | Время чтения 8 мин

В Пекине поздравлением Джо Байдену по-восточному тонко намекают, чтобы демократы этим формальным реверансом, более походящим на изящный троллинг, не шибко обольщались. И случайно ли в китайских социальных сетях очень оригинально, если не сказать красиво, с помощью «непереводимой игры слов», обыгрываются сочетания For Biden и Forbidden City – «за Байдена» и «Запретный город», пекинская резиденция китайских императоров?

Владимир Павленко, , 19:15 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Интереснейшие новости и под интереснейшим углом зрения приходят из Пекина. «Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис и заявил, что уважает выбор американского народа», — гласит сообщение информационного официоза Синьхуа, сделанное со ссылкой на соответствующее заявление одного из официальных представителей МИД КНР Ван Вэньбиня. При этом там же говорится, что «Китай внимательно следит за реакцией на президентские выборы внутри США и за рубежом». И «Мы понимаем, что результаты выборов будут определены в соответствии с законами и процедурами США».

До этого Китай не выступал с официальными поздравлениями Байдену и наряду с Россией, Мексикой и Бразилией входил в число стран «взявших паузу» до официального оглашения результатов американских выборов. Тот же Ван Вэньбинь 9 ноября, отвечая на аналогичный вопрос о «судьбе» поздравлений в адрес Байдена, от ответа уклонился. Он сослался на упомянутое определение итогов выборов с помощью законов и процедур, принятых в самих США, отметив, что Пекину известно о том, что Байден уже объявил о своей победе, но Китай, по его словам, намерен действовать в соответствии с международной практикой. Суть этой практики на пресс-конференции в Москве на днях исчерпывающе разъяснил глава российской дипломатии Сергей Лавров. Основанием для поздравления являются либо официальные итоги выборов, либо публично высказанное проигравшей стороной согласие с итогами голосования и признание собственного поражения.

Ни того, ни другого как не было 9 ноября, в понедельник, так и не появилось сегодня, в пятницу 13 ноября. Почему позиция Китая подверглась коррекции? И самое главное, кто именно эту коррекцию осуществил?

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

С одной стороны, о формальной причине нетрудно догадаться. На фоне продолжающихся утечек о ходе пересчета голосов в ключевых «проблемных» штатах — Джорджии и Аризоне, где к победе вроде бы близок Байден — потихоньку теряют убедительность реляции команды Дональда Трампа о массовых фальсификациях. Нет, сомнений много и в самих США, где около 80% опрошенных уверены, что такие фальсификации были. Понятно, что вокруг всего, что с этим связано — от массового голосования за Байдена на кладбищах общей численностью в 1,8 млн «мертвых душ», зафиксированного юристами из Judicial Watch, и до фактора специальных водяных знаков, якобы размещенных на настоящих бюллетенях в отличие от поддельных — идет жестокая и бескомпромиссная борьба. Стороны в ней — стоящие за Байденом глобалисты из «глубинного государства» и промышленная элита, отстаивающая национальные интересы в противостоянии с глобалистами. Все это так. Но игра идет «в долгую», и уже звучат голоса достаточно влиятельных и искушенных американских и зарубежных экспертов о том, что судебные разбирательства могут продолжаться несколько лет, и результаты появятся в отдаленной перспективе. В пример приводится знаменитое «уотергейтское дело», стоившее в середине 1970-х годов президентского кресла Ричарду Никсону, и намек на то, что такой же финал ожидает Байдена, вполне прозрачен. Но в перспективе.

Поэтому, с другой стороны, все меньше сомнений в том, что 20 января 2021 года в Белый дом Байден все-таки не мытьем, так катаньем, но заползет. А уж что там будет дальше — импичмент его ждет или углубление старческой деменции с выходом в «естественный» тираж «работы с документами» — уже другой вопрос. Так может все-таки поздравить, чтобы не выбиваться из общего строя? Ясно ведь, что поздравления Байдену и Харрис адресуются лишь формально, а на деле речь идет о той транснациональной политической группировке, которая ими прикрывается, и которая себя обнаружила списком ранее полученных Байденом поздравлений. В том числе от тех, кого Трамп в свое время лично поддерживал, и кто ему за эту поддержку лично обязан, но «благополучно» его предал, переметнувшись на сторону конъюнктуры. В первых рядах таких «перевертышей» британо-израильский тандем Биньямина Нетаньяху и Бориса Джонсона, «глубинная» незыблемость которого является «секретом Полишинеля» еще со столетней давности Декларации Бальфура. Поскольку и Британия, и Израиль, строго говоря, «ротшильдовские» страны, как и Франция, которой ныне управляет очередной «птенец» из гнезда этого олигархического клана Эммануэль Макрон, также отметившийся в первых рядах припавших к электоральным стопам демократов, в целом понятны и «концы», в которые происхождением уходит эта тусовка.

Камала Харрис (сс) Gage Skidmore

Но вернемся к Китаю. Факты, только факты и ничего, кроме фактов.

Факт первый. Поздравление Байдену и Харрис, обнародованное не напрямую, а в ответ на вопрос, поступивший в ходе брифинга, и не кем-то из высших должностных лиц КНР, а официальным представителем МИД, который не сообщил, кем именно это поздравление подписано, уже серьезная интрига. Также вернемся к содержанию того, что сказано Ван Вэньбинем. С одной стороны, Китай поздравляет, уважая выбор американского народа. С другой, признается, что выбор этот пока носит виртуальный характер, ибо в Пекине понимают, что результаты выборов если кем пока и «определены», то американскими СМИ и поддакивающими им европейскими марионетками, но никак не «законами и процедурами» самих США. Частичный свет на эту коллизию проливает информация, распространенная шанхайским изданием The Paper, которое раскрывает две детали. Первая — что Байдена поздравил китайский МИД, хотя и неизвестно, стоит ли под документом подпись его главы Ван И. Или, скажем, он подписан заместителем министра Лэ Юйчэном, который еще 6 ноября выражал надежду на сотрудничество с Китаем «новой администрации США» на принципах взаимного уважения. Или кем-то еще из замов главы внешнеполитического ведомства или иных должностных лиц. И второе — что в формулировке поздравления говорится об «ожидаемой» победе Байдена на выборах президента. Как говорится, почувствуйте разницу: ожидаемой победы, но никак не уже состоявшейся!

Другой пример. Как комментирует ситуацию китайский новостной портал Tencent, Ван Вэньбинь просто «поздравил американский народ с волеизъявлением на выборах», но это отнюдь не означает, что Китай собирался официально признать результаты выборов до того, как это будет сделано в самих США. Кому именно Китай направит поздравительную телеграмму, еще неизвестно, «необходимо следить за развитием событий». И т.д.

По сути, в Пекине тем самым по-восточному очень тонко намекают, чтобы демократы этим поздравлением, в каком-то смысле похожим на изящный троллинг, не шибко обольщались. И случайно ли в китайских социальных сетях очень тонко, если не сказать красиво, с помощью «непереводимой игры слов», обыгрывались сочетания For Biden и Forbidden City — «за Байдена» и «Запретный город», пекинская резиденция китайских императоров?

Джилл и Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Факт второй. Поздравление, как следует из того, что сказал Ван Вэньбинь, направлено 13 ноября. Аккурат на следующий день после того, как партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, выступив по видеосвязи на 3-м Парижском форуме мира и ни словом не обмолвившись об американских выборах, отбыл из Пекина в трехдневную инспекционную поездку в прибрежную провинцию Цзянсу. В столицу председатель Си вернется только в выходные. Это о многом говорит; в определенном смысле здесь содержится опять-таки очень тонкий намек на неофициальный характер китайского поздравления.

Факт третий. Двойственность позиционирования МИД КНР в структуре власти. С одной стороны, внешнеполитическое ведомство, как и любое другое министерство, входит в структуру Госсовета. С другой, внешняя политика — очевидная прерогатива ЦК КПК, в структуре которого существует Комиссия по международным делам. И если мы говорим о «троллинге» Вашингтона, то разве не может иметь права на жизнь версия, скажем, что инициатива отправки поздравления исходила из структур исполнительной власти, а не «концептуального» партийного руководства. И коль скоро такая версия, разумеется, жизнеспособна, то признаем как минимум крайнюю сложность ведущейся с американскими элитами игры. Не вползая при этом в конспирологические дебри, касающиеся расстановки внутренних сил и, в частности, групп во власти, связанных общим комсомольским прошлым, как выходцев из КСМК — Коммунистического союза молодежи Китая. А также не упоминая о профессиональной биографии Ван И, к этой группе никакого отношения не имеющего, отражающего во внешнеполитическом руководстве линию элит севера, которые тесно связаны с наследием Чжоу Эньлая, глубоко уважаемого как в Китае, так и в нашей стране. Нас в данном случае не это интересует.

Джо Байден Whitehouse.gov

Так кто же именно инициировал отправку столь двусмысленного поздравления Байдену, и в чем состоит его основной «меседж», если от него подчеркнутую дистанцию сохраняет «первое лицо»? И не содержится ли, наконец, в нем завуалированного намека на знаменитый «китайский» компромат, связанный с общими «делами» провозглашающего себя «избранным президентом» Байдена и его сына Хантера с банковской группой Bohai? А ведь, по некоторым данным, он намного «круче» украинского «дела» Burisma Holdings, стоившего Байдену в канун голосования немало нервов.

Настоящее поздравление победителю выборов в США из Пекина, без сомнения, еще впереди. Поэтому на месте российских «болельщиков» Байдена, к которым принадлежит практически вся либеральная экономическая и информационная тусовка, более разумным было бы «осадить» и не пытаться с помощью китайского поздравления протянуть между Китаем и Россией «черного кота». И сделать таким образом «козу» Кремлю, чем эта тусовка занимается с упорством, достойным лучшего применения. Как говорится, не кажи гоп, пока не перепрыгнешь!