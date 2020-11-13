Стокгольм, , 19:36 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не смог дать адекватный ответ относительно того, когда же прибывшие в страну беженцы начнут приносить пользу обществу и экономике. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Когда 12 ноября премьер-министр отвечал на вопросы парламентариев в Риксдаге, представитель «Шведских демократов» Людвиг Асплинг задал главе правительства острый вопрос, тем самым заставив Лёвена растеряться:

«Новые данные Статистического управления Швеции показывают, что только треть приехавших в 2015 году вообще имеют какую-либо работу, в том числе люди, которые зарабатывают всего 8000 шведских крон в месяц. Другие исследования показывают, что подавляющее большинство выходцев с Ближнего Востока и из Африки никогда не смогут себя обеспечить. Массовая иммиграция продолжается. Правительство, похоже, инвестирует все будущее Швеции в предположение, что когда-нибудь это все окупится. Поэтому премьер-министр просто обязан объяснить: что значит это его «окупится немного позже»?»

Однако конкретного ответа от Лёвена не последовало.

«За последний срок своих полномочий мы значительно сократили время ожидания выхода на работу для вновь прибывших лиц. Мы должны и дальше продолжать это делать. Язык, связь с трудовой жизнью и знанием жизни в обществе. Вот три столпа, на которых мы сейчас стоим. И нам необходимо ускорить эту работу», — ответил Лёвен в своем коротком одноминутном ответе.