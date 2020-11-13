Москва, , 19:13 — REGNUM Председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев очень высоко оценивает второй пакет мер по поддержке IT-индустрии.

«Этот пакет готовился представителями разных кластеров индустрии, и непосредственно Министерство цифрового развития. В этот пакте вошло 88 мер разного рода поддержки по 12 сегментам рынка, которые касаются, в том числе, и обнуления «налога на Google «. хорошие меры для развития игровой индустрии. создание специального российского маркетплейса и для создания условий для того, чтобы дистрибьюторы и создатели непосредственно программного обеспечения использовали именно российский маркетплейс. Для этого предусмотрено определенное стимулирование. Кроме того, поддержку предлагается распространить на социальные взносы — например, снижение выплат по ним до 7,6%, тогда как сейчас они доходят до 38%, и снижение налога на прибыль в части рекламной выручки до 3%», — рассказал Александр Журавлев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кроме того, в этих мерах предлагается отменить валютный контроль для IT-сектора, для того, чтобы был облегченный доступ. Потому что IT-продукты это, как правило, результат труда разных команд. И может быть так, что одна команда находится в России, другая в Индии, а третья, например, в Сингапуре. И, для того, чтобы продукт имел конкурентную цену для потребителя, необходимо снять эту проблему, и снизить соответвующие взносы по валютному контролю», — подчеркнул эксперт.

«Важно также и следующее: раньше в силу импортозамещения, выплаты по лицензиям иностранным правообладателям не могли превышать 30%. Если говорить по-русски, это означает, что в игровой индустрии для создания игры используются разного рода платформы. Имеются в виду движки, и т.п. И нашим разработчикам было сложно из использовать на территории России и получать при этом льготы, именно потому. что существовало это ограничение в 30%. Сейчас же иностранные игроки могут получить до 70% от этой лицензии, а это значит, что они будут заинтересованы работать именно с российскими производителями. И это также очень серьезно влияет на конкурентоспособность рынка российских игр», — продолжил Александр Журавлев.

«Среди прочего еще можно отметить, что в приоритетных мерах содержится предложение размещать кино и ТВ-контент именно на российских онлайн площадках, в том числе и для того, чтобы интенсивнее их развивать. Это связано в том числе и с последними событиями. которые вызывает вопросы по модерации контента как на Ютьюбе, так и на Фейсбуке. И, на мой взгляд, это достаточно логичная мера», — подчеркнул он.

«Также предложено снизить ставку НДС до 5% на подписку на кинотеатры. Это тоже достаточно конкурентоспособная мера, которая, даст конечную цену для потребителя, возможно, ниже, чем цена иностранных аналогов. Потому что здесь во внимание берется курсовая разница по подписке на иностранные сервисы, которые не представлены в России, и тогда подписка осуществляется в валюте, а курсы, как известно, очень высокие. И при этой мере у нас получится достаточно привлекательная для потребителя цена использования именно российских аудиовизуальных сервисов», — отметил Александр Журавлев.

«Если оценивать пакет в целом, то можно сказать. что те меры, которые приняты — беспрецедентны, потому что помимо непосредственных мер поддержки IT-отрасли, у нас в этом году принят еще и целый ряд законодательных актов, которые позволяют очень сильно развивать технологии. Например, это Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Он дает каждому региону выбрать, например, одно из направлений Национальной программы развития цифровой экономики — например, беспилотный транспорт, распределенный реестр или искусственный интеллект, и беспрепятственно развивать его на совей территории. Потому что этот закон дает возможности исключений из общего законодательства России. Допустим, режим больших данных работает на том, что определенному алгоритму дает большое количество персональных данных. А персональные данные, по 152ФЗ, обрабатываются только по согласию или по определенным процедурам. А закон об экспериментальных правовых режимах позволяет сделать так, чтобы снять этот барьер, и обрабатывать эти данные с тем, чтобы достичь нужного результата. Например, в медицине это выглядит так: алгоритмы больших данных устроены таким образом, что при обработке гигантского количества данных можно выявить закономерности, которые не может увидеть человеческий глаз. А это значит, например, что этот алгоритм поможет быстрее найти лекарство или метод, для того чтобы вылечить какую-нибудь болезнь быстрее», — подчеркнул представитель АЮР.

«И, насколько я знаю, на сегодняшний день это будут еще не исчерпывающие меры по поддержке, будет подготовлен еще комплекс. Иными словами, можно сделать вывод о том, что государство прилагает максимум усилий для того, чтобы развивать наш IT-сектор, сделать его конкурентноспособным в мире. За счет таких налоговых и иных льгот для иностранных участников наш рынок становится привлекательным, потому что вопросы налогообложения достаточно остро стоят в разных юрисдикциях. И, если условия комфортны, то разные игроки приходят в те юрисдикции, где они наиболее низкие и удобные. И при таких раскладах вся российская IT-отрасль должна получить очень мощный толчок к развитию, а также на наш рынок придут те иностранные игроки, которые раньше не рассматривали нашу юрисдикцию для работы», — завершил свой комментарий Александр Журавлев.