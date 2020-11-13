Москва, , 19:08 — REGNUM Обязанности между вице-премьерами перераспределил российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 13 ноября в пресс-службе правительства.

«Так, вице-премьеру Александру Новаку поручено курировать топливно-энергетический комплекс, — говорится в сообщении. — Татьяна Голикова будет курировать вопросы государственной политики в сфере культуры».

Дмитрию Чернышенко поручено отвечать за науку и высшее образование, Алексею Оверчуку — координировать деятельность Росреестра.

Отмечается, что это сделано «для оптимизации работы кабинета министров с учётом прошедших изменений состава правительства» и для решения «задач по достижению национальных целей развития».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак с 21 мая 2012 г. по 10 ноября 2020 г. возглавлял Минэнерго РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин представил новых членов правительства России