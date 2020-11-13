Стамбул, Турция, , 19:09 — REGNUM Губернатор Стамбула Али Йерликая 13 ноября заявил, что с этого дня запрет на курение в городе будет расширен. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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По его словам, с 14 ноября курение будет запрещено на всех рынках по всему Стамбулу, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение мер ношения маски из-за распространения коронавируса.

Напомним, по заявлению губернатора Стамбула Али Йерликаи 12 ноября, зоной свободной от табачного дыма, в Стамбуле стали 125 переулков, 93 улицы, 84 площади и все остановки общественного транспорта.

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