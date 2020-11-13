Ново-Огарево, Московская область, , 18:53 — REGNUM Восемь часов нужно сводной группировке МЧС РФ, чтобы вылететь в Нагорный Карабах, заявил 13 ноября на совещании по решению гуманитарных вопросов в этом регионе глава ведомства Евгений Зиничев.

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Отвечая на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что мирным жителям Нагорного Карабаха может понадобиться помощь в послевоенной ситуации, Зиничев сказал:

«Готовы от момента принятия решения в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава подразделений спасательных центров и 17 единиц техники».

Он также добавил, что МЧС РФ готов направить в регион аэромобильный госпиталь и 50 человек его персонала, в том числе врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в Нагорном Карабахе погибли этой осенью четыре тысячи человек, более восьми тысяч ранены, очень много беженцев.

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