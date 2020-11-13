Москва, , 18:45 — REGNUM Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху поможет властям Армении и Азербайджана взаимодействовать не только с международными гуманитарными организациями, но и между собой, заявил 13 ноября президент России Владимир Путин на совещании по гуманитарной ситуации в Карабахе.

Российский президент подчеркнул, что этот центр будет взаимодействовать с государственными структурами Азербайджана и Армении в вопросах восстановления нормальной жизнедеятельности в Карабахе и возвращения беженцев.

«Центр займется… координацией работы государственных структур и, надеюсь, очень на это рассчитываю, общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от ведения боевых действий; оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении — если они, конечно, в этом нуждаются, а мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, — в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. 10 ноября руководители России, Армении и Азербайджана заявили о соглашении по прекращению огня. Российский миротворческий контингент численностью около двух тыс. солдат и офицеров размещается в Карабахе для обеспечения режима прекращения огня и безопасности армянского населения.

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