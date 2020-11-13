Москва, , 18:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между зампредами правительства России. Об этом 13 ноября сообщает правительства России.

Новому вице-премьеру глава правительства поручил курировать топливно-энергетический комплекс. Татьяна Голикова займётся вопросами госполитики в сфере культуры. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко наделён полномочиями по координации в сфере науки и высшего образования. Деятельность Росреестра доверена Алексею Оверчуку.