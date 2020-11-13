Новочебоксарск, Чувашия, , 18:36 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, в 14:30 по местному времени Новочебоксарский городской суд должен был рассмотреть иск бывшего главы города и бывшего спикера городского парламента Игоря Анакова, который планировал оспаривать свою отставку.

Иск был принят к рассмотрению 5 ноября. Заявление касается оспаривания решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления, оспаривания решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования, говорится в документах суда. Заинтересованным лицом по делу указан Алексей Ермолаев. Ответчиком — Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики седьмого созыва.

По некоторым сведениям, дело не будет рассматриваться, поскольку Анаков решил отозвать иск. Однако на портале суда информация об отзыве искового заявления пока не опубликована.

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Как сообщало ИА REGNUM, первое собрание депутатов вновь сформированного городского собрания Новочебоксарска состоялось 25 сентября, и официально заявлялось, что «большинством голосов» главой города — спикером парламента избран депутат 36-летний Игорь Анаков («Единая Россия»). В результате 26 октября состоялось неанонсированное собрание депутатов, созванное инициативной группой. Последние ссылались на допущенные процедурные нарушения при выборах главы Новочебоксарска в сентябре. В результате «большинством голосов» состоялось переизбрание главы города: пост занял 36-летний Алексей Ермолаев («Единая Россия»).

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