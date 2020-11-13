Анкара, , 18:32 — REGNUM Правительство Турции объявило о решении оштрафовать американскую компанию Google на $25,6 млн, сообщает 13 ноября издание Sabah.

Основанием такого решения стало «злоупотребление своим доминирующим положением на общем поисковом рынке».

Соответствующее решение приняло турецкое антимонопольное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Google была оштрафована в России за некачественную фильтрацию запрещённого в РФ контента, в США за монополизм, во Франции за неуплату налогов, а также подвергалась штрафам Европейской комиссии за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения».

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградец торговал запчастями для военных самолётов через интернет