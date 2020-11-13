Загреб, , 18:31 — REGNUM В ходе повторного судебного разбирательства бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер был признан виновным в коррупции за вымогательство денег через маркетинговое агентство Fimi Media.

Санадер был признан виновным в ходе повторного судебного разбирательства и приговорен к восьми годам тюремного заключения.

Приговор был вынесен его бывшим соратникам, а также партии ХДС, сообщает портал «Индекс».

По сообщениям хорватских СМИ, повторное судебное разбирательство по делу о вымогательстве денег из государственных учреждений и компаний через маркетинговое агентство Fimi Media началось в 2016 году, через год после того, как Верховный суд отменил приговор 2013 года.

Это также первый случай судебного разбирательства по делу политической партии в Хорватии.