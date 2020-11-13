Минск, , 18:28 — REGNUM «Европейский союз уже наложил санкции на 55 лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции», — сказано в опубликованном 13 ноября заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий в связи со смертью белорусского гражданина Романа Бондаренко.

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В заявлении ЕСВД отмечена вина властей Белоруссии в смерти 31-летнего минчанина, скончавшегося от побоев, полученных «в результате жестокости со стороны переодетых в штатское сотрудников милиции».

«Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только подвергали прямым и жестоким репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия, игнорируя таким образом не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая жизнями людей», — сказано в официальном документе ЕСВД.

Вместе с соболезнованиями семье и друзьям Бондаренко в ЕСВД отметили, что «ЕС солидарен со всеми ни в чем не повинными белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа».

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных протестующих, лиц, участвующих в демократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых граждан Белоруссии. Мы ожидаем от властей, что они прекратят насилие и преследования, немедленно и безоговорочно освободят всех произвольно задержанных лиц, в том числе политических заключенных, и проведут полное и прозрачное расследование всех нарушений прав человека и злоупотреблений и привлекут виновных к ответственности», — заявили дипломаты Евросоюза.

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