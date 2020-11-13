Канберра, , 20:56 — REGNUM Федеральное правительство Австралии опубликовало 13 ноября свой ответ на запрос Постоянного комитета Палаты представителей по коммуникациям и искусству, о технологии 5G и поддержало 6 из 14 рекомендаций комитета.

Об этом пишет Крис Дакетт в своём материале для австралийского информационного портала zdnet.com.

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В состав рекомендаций были включены такие важные пункты как проведение мониторинга действующих законов для обеспечения безопасности сети и данных в цепочке поставок технологии 5G; изучение программ высшего образования для подготовки выпускников университетов к требованиям, предъявляемым технологией 5G; изучение со стороны правительства способов производства оборудования 5G в Австралии; увеличение количества профессиональных учебных заведений, готовящих специалистов в области 5G.

Правительство Австралии обратило особое внимание на рекомендации Австралийскому агентству радиационной защиты и ядерной безопасности (ARPANSA) иметь в своём распоряжении механизм для консультаций с сообществом по поводу безопасных уровней электромагнитного излучения, а также на рекомендации Департаменту связи изучить полномочия, сроки и юридические привилегии в соответствии с существующими правовыми механизмами рассмотрения жалоб, поскольку комитет заявил, что предвидит множество жалоб в связи с развертыванием сетей 5G.

В своем ответе Правительство Австралии заявило, что у австралийских телекоммуникационных компаний уже есть контракты на поставку оборудования 5G и что производство оборудования на местном уровне «не является приоритетом», поэтому инвестиции в производство такого оборудования на сумму 1,5 млрд австралийских долларов будут перераспределены на соответствующие исследования в этой области.

« Правительство Австралии должно создать инновационный фонд 5G для исследований и разработок, чтобы ускорить разработку и масштабирование альтернативных производственных подходов, для уменьшения дуополистической зависимости от 5G оборудования », — говорится в отчете.

Что касается рекомендации по безопасности цепочки поставок, в отчете говорится, что развёртывание сетей 5G будет иметь фундаментальные последствия для жизни всех австралийцев и для безопасности критически важной инфраструктуры.

« Риски цепочки поставок в киберпространстве, связанные с 5G, могут беспрецедентным образом влиять на потребителей и национальную инфраструктуру », — предупреждают авторы отчета.

В ответ Правительство заявило, что телекоммуникационные компании несут ответственность за управление своими собственными цепочками поставок. Затем оно предоставило список обязательств, которые компании несут в соответствии с Законом о телекоммуникациях, упомянув последний законопроект, который налагает обязательство по обеспечению безопасности на всю IT-отрасль и даёт соответствующему департаменту Министерству внутренних дел возможность заставить телекоммуникационные компании выполнять предписания по кибербезопасности.

Что касается консультаций с широким сообществом, Правительство указало на недавние шаги, направленные на то, чтобы убедить людей не верить бессмысленным теориям заговора относительно 5G.

Говоря о программах высшего образования, связанных с технологией 5G, Правительство заявило, что

«ответственность за это лежит на IT-компаниях, которые должны разработать стратегии обучения и методы оценки знаний, которые позволят студентам достичь ожидаемых результатов по повышению квалификации».

Правительством Австралии была поддержана ещё одна рекомендация — привлечение компаний-перевозчиков к работе с предприятиями, занимающимися управлением дорогами и инфраструктурой штатов для поддержания стандартов безопасности.

Также правительство поддержало пересмотр структуры объектов передачи связи, чтобы стимулировать размещение инфраструктуры 5G.

Другие рекомендации, которые были полностью поддержаны, включали участие правительства в обсуждениях с промышленностью вопросов управления избыточным или устаревшим телекоммуникационным оборудованием, поощрение телекоммуникационных компаний к проведению испытаний 5G в регионах, что заставило правительство совместно с Австралийским управлением связи и средствами массовой коммуникации поработать над информационной кампанией по объяснению преимуществ 5G в промышленности.

« 2021 год станет годом 5G », — заявил в 12 ноября 2020 года министр связи Австралии Пол Флетчер.

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