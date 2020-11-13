Минск, , 18:20 — REGNUM «Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусской власти, ставших причиной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром», — сказано в опубликованном 13 ноября заявлении МИД Украины.

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В своём заявлении, опубликованном в Twitter, МИД Украины выразило искренние соболезнования родным и близким Романа Бондаренко, погибшего от полученных 11 ноября побоев при задержании переодетыми в штатское силовиками. МВД Белоруссии отрицает свою причастность к смерти 31-летнего минчанина.

С призывом к властям Белоруссии расследовать этот инцидент выступили УВКПЧ ООН и дипломаты Евросоюза. Генпрокуратура Белоруссии ведёт расследование.

Тем временем минчане с вечера 12 ноября собираются на стихийные траурные митинги. Роман Бондаренко — один из почти десятка погибших от рук силовиков, подавлявших мирные протесты против проводимой Александром Лукашенко политики.

Представительство Евросоюза в Белоруссии 13 ноября распространило заявление, в котором выразило солидарность с белорусской оппозицией, отметив: «Все сотрудники правоохранительных органов, которые исполняют преступные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные, произвольные и просто жестокие поступки в отношении мирных граждан. Мы будем продолжать призывать к прозрачному расследованию и привлечению к ответственности виновных».

Напомним, после произошедшего в 2014 году государственного переворота на Украине были репрессированы тысячи противников нового режима, в том числе оказывавших сопротивление ненасильственными методами. Новые власти Украины несут прямую ответственность за гибель мирного населения Новороссии, против которого применялись авиация, танки, системы залпового огня и иное тяжёлое вооружение.

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