Киев, , 18:14 — REGNUM Исполком Черниговского городского совета (Чернигов — областной центр на севере Украины) направил обращение к правительству страны с просьбой об отмене «карантина выходного дня».

Соответствующее решение было принято и обнародовано 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты Чернигова отмечают, что внедрение жестких карантинных мер состоялось без какого-либо исследования — каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19, а также без проведения консультаций с городскими главами областных центров и с представителями бизнес-сообщества, которые понесут наибольшие потери.

Что касается непосредственно Чернигова — депутаты отмечают, что городской бюджет в результате введения карантина выходного дня понесет «существенные потери» в дополнение к тем 200 млн грн, которые были потеряны из-за весеннего локдауна.

«В итоге предприниматели понесут убытки, трудоспособное население останется без работы и средств для существования, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений, что приведет к невозможности надлежащего обеспечения жизнедеятельности города», — говорится в решении.

В документе также говорится, что постановление правительства прописано так, что местные органы власти никак не могут самостоятельно смягчить его нормы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с руководителями облгосадминистраций и отметил, что распоряжение о карантине выходного дня вступило в действие на всей территории страны.

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования», — заявил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что губернаторы должны скоординировать работу местной полиции для проверок соблюдения карантина выходного дня.