Москва, , 18:13 — REGNUM Указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха подписал президент России Владимир Путин 13 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В тексте указа «О Межведомственном центре гуманитарного реагирования» сказано, что эта структура создаётся для решения гуманитарных вопросов и восстановления гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

Работа центра будет содействовать возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания.

Также центр будет помогать госорганам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе после того, как там закончилась война, и созданию условий для нормальной жизнедеятельности людей.

Кроме того, центр будет обеспечивать координацию «деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов Нагорного Карабаха, пострадавшим от ведения военных действий».

В его задачи также входит содействие госорганам Армении и Азербайджана в организации взаимодействия с международными гуманитарными структурами. В этом центре будут работать представители МЧС РФ, МИД РФ, ФСБ и «представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

«Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью Межведомственного центра, возложить на Министерство обороны РФ», — говорится в документе. Указ вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 13 ноября провёл совещание по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

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