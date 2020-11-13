Минск, , 18:11 — REGNUM Власти Белоруссии по политическим мотивам отчислили 300 студентов, которых возможно восстановить в вузах «под гарантии». Об этом 13 ноября заявил Александр Лукашенко в интервью представителям СМИ России, Казахстана, Украины, Молдавии и Белоруссии.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGNUM

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"У меня есть практика «под гарантии», и мы очень многое так делали: и «протестунов» (так Лукашенко называет участников оппозиционных выступлений, — прим. ИА REGNUM) под гарантии выпускали. Вот сейчас в парламент по моему настоянию внесли законопроект о помиловании под залог, под гарантии, обязательства. Я имею право помиловать человека. В эти события, особенно в конце августа — начале сентября, я очень широко это использовал: родители приходили, комсомольцы, профсоюзы брали на поруки человека. И это давало эффект», — сообщил он.

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«Мы сейчас сформируем комиссии по вузам: это будут и представители вузов, плюс у меня есть уполномоченные и ответственные по вузам. Они соберутся и рассмотрят эти заявления: родители, многие студенты пишут», — сообщил Лукашенко.

Он рассказал представителям СМИ о белорусской молодёжи, сообщив: «Есть молодежь в городе — несколько другая в целом. А есть студенческая молодежь и примкнувшие к ним десятые-одиннадцатые и даже девятые классы — это уже взрослые люди. Студенты — это не просто будущее, это будущая элита нашего общества, и я отдаю себе в этом отчет. Мы впервые столкнулись с этим. Опыт наш подобного не знает, мы не проходили все это. И я прихожу к выводу, что наша продвинутая молодежь, особенно студенты, должны разобраться в этом сами».

«Наша молодежь полагает, что сейчас можно ничего не делать, а на «Мерседесе» раскатывать. И вот идет молодой человек не из богатой семьи, неглупый, а его сверстник подкатил на «Бентли» или на «БМВ». Завидует: и ему хочется. Потом политики ему скажут, что при нашей власти будешь как минимум на «Мерседесе» раскатывать. И он в это поверил. А потом им еще подкинули деньжат немножко. И это в целом давит на сознание и создает нашего молодого человека», — поведал он.

«Я это все создал и думаю: «Вы против меня воюете? Вы же знаете, что если бы не я, этого бы не было. Осталось бы не 100 тысяч, а 25 тысяч студентов». Вот как с ними поступить? И я решил, что по-мужски: пришел учиться и не хочешь — иди в армию или поработай», — рассказал Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко констатировал также: «Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, цветных революций. Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров в стране».