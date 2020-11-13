Минск, , 18:03 — REGNUM «Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией в Белоруссии. После президентских выборов 9 августа белорусы выражали свое недовольство в ходе мирных демонстраций и были встречены ненужным / чрезмерным применением силы и произвольными массовыми задержаниями», — сказано в распространённом 13 ноября заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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В заявлении пресс-секретаря УВКПЧ ООН Руперта Колвилла сказано: «Произвольные массовые задержания продолжаются. На сегодняшний день, по имеющимся оценкам, было задержано более 25 тыс. человек, в том числе более 1 тыс принявших участие в акциях солидарности в столице — Минске и 8 ноября по всей Белоруссии».

УВКПЧ ООН констатировало привлечение задержанных участников протестных манифестаций к административной ответственности, в частности — аресту на 15 суток, отмечая тенденцию стремления властей постсоветской республики увеличивать число случаев привлечения к уголовной ответственности.

Организация напомнила, что власти Белоруссии до сих пор не предоставили информацию о расследовании сообщений о пытках и других формах жесткого обращения с протестующими, в том числе во время содержания под стражей.

УВКПЧ ООН констатировало свою нарастающую уверенность в том, что «в Белоруссии по-прежнему не пресекается безнаказанность за нарушения прав человека во время протестов и в местах содержания под стражей».

Гибель от рук белорусских силовиков 31-летнего оппозиционера Романа Бондаренко также стала поводом для обеспокоенности УВКПЧ ООН. Организация призвала власти Белоруссии «провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента и сообщить о результатах», а в случае установления виновного в этой смерти лица привлечь его к ответственности.

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