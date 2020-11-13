Киев, , 18:00 — REGNUM За период местных выборов в полицию Украины поступило более 16 тысяч обращений и заявлений относительно нарушений в избирательном процессе.

Об этом на пресс-конференции 13 ноября заявила эксперт, глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалист отметила, что наибольшее количество заявлений приходится на Киевскую область, «которая в целом была очень конфликтной». Далее в рейтинге нарушителей — Киев (свыше 1700 обращений), Днепропетровская область (1228 обращений), Одесская область (1142) и украинская часть бывшей Донецкой области — 1046 обращений.

Подавляющее большинство заявлений и обращений, подчеркнула эксперт, касались незаконной агитации — 6017 фактов. Далее в списке следуют распространение печатных материалов предвыборной агитации — 1183 факта; нарушение порядка размещения агитации — 839; подкуп избирателей — 751 нарушение.

Айвазовская отметила, что всего было открыто 1075 уголовных производств, из которых 671 касается нарушения непосредственно избирательного законодательства и 404 уголовных производства связанных с избирательным процессом.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. 15 и 22 ноября в ряде городов страны состоится второй тур местных выборов.