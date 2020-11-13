Ново-Огарево, Московская область, , 17:57 — REGNUM Поручение российскому МИД информировать о ситуации в Нагорном Карабахе ОБСЕ, ООН, Юнеско и Красный Крест дал 13 ноября на совещании по решению гуманитарных вопросов в этом регионе президент России Владимир Путин.

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Обращаясь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, Путин напомнил, что о ситуации в Карабахе должны быть проинформированы, прежде всего, «партнёры по Минской группе ОБСЕ, сопредседатели», а также международные организации, которые контактируют с МГ ОБСЕ по Карабаху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент выразил надежду, что словосочетание «нагорно-карабахский конфликт» скоро выйдет из обихода.

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