Оттава, , 17:58 — REGNUM 12 ноября 2020 года канадское Управление уполномоченного по вопросам конфиденциальности (OPC) опубликовало рекомендации по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) в Канаде, в которых оно призывает к принятию законодательства, предусматривающему поправки в Закон о защите личной информации и электронных документах (PIPEDA).

Об этом 13 ноября 2020 года сообщает канадский портал, специализирующийся на новостях стартапов и технологических инноваций, betakit.com

Рекомендации уполномоченного Даниэля Террайена появились в результате общественных консультаций, которые были начаты в начале этого года.

« Искусственный интеллект имеет огромные перспективы, но он должен быть реализован таким образом, чтобы уважать конфиденциальность, равенство и другие права человека , — сказал Терриен — Подход, основанный на правах, будет поддерживать инновации и ответственное развитие искусственного интеллекта ».

В отчете OPC подчеркивается, что, хотя ИИ предоставляет широкиеи многообещающие возможности, его использование для обработки личной информации отдельных лиц может иметь «негативные последствия в отношении конфиденциальности».

» Системы искусственного интеллекта могут использовать такую информацию [анализ и прогнозирование аспектов поведения и интересов] д ля принятия автоматизированных решений о людях, в том числе о том, получают ли они предложение о работе, имеют ли они право на ссуду, платят более высокую страховую премию или подозреваются в незаконном поведении , — отмечается в сообщении. — Такие решения оказывают действительное влияние на жизнь людей и вызывают озабоченность по поводу того, как они будут приниматься, а также рождают вопросы, касающиеся справедливости, правдивости, предвзятости и дискриминации ».

Законодательство, к принятию которого призывает OPC, предлагает поправки к PIPEDA, направленные на защиту права людей на неприкосновенность частной жизни. Одна из рекомендаций включает требование к организациям разрабатывать системы ИИ, исходя из предложенной концепции, «таким образом, чтобы защитить конфиденциальность и права человека».

Предложение OPC предполагает разрешение использования личной информации, в частности, для ответственных инновационных целей в области ИИ и для общественных благ. Оно призвало к тому, чтобы это использование осуществлялось в рамках определенной правовой основы, которая делает конфиденциальность «правом человека и необходимым элементом для реализации других основных прав».

В отчете также содержится призыв к прозрачности ИИ для понимания алгоритма принятия им решений, для использования права оспаривать эти решения, «чтобы гарантировать, что они принимаются справедливо и точно». Следуя этой рекомендации, компании должны доказать соблюдение конфиденциальности по запросу регулирующего органа, который будет иметь возможность издавать подзаконные акты и накладыватьденежные санкции, чтобы обеспечивать соблюдение закона.

Рекомендации стали результатом консультаций с общественностью по ИИ, в ходе которых было получено 86 документов, содержащих предложения по совершенствованию ИИ. OPC заявило, что получило отзывы от промышленности, научного сообщества, гражданского сообщества и юристов.

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