Киев, , 17:50 — REGNUM В правительстве Украины озвучили приоритетные вопросы на актуальной повестке дня диалога с ЕС.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 13 ноября, по итогам онлайн-заседания комитета ассоциации Украина-ЕС.

По заявлению вице-премьера, основными приоритетами является обновление приложений к соглашению об ассоциации, цифровая повестка дня, интеграция в энергетические рынки ЕС, а также внедрение политики «европейского зеленого курса».

«Мы стоим перед новой большой повесткой дня, которая позволит воплотить амбиции Украины относительно политической ассоциации и экономической интеграции в ЕС. Ведь ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером и политическим союзником, поэтому мы должны быть уверены, что между нашими странами нет барьеров, когда говорим о торговле или политическом измерении», — отметила в своем комментарии Стефанишина.

ИА REGNUM напоминает, что наиболее актуальным вопросом для Украины сейчас является возможная потеря безвизового режима с ЕС. О возможности такого сценария заявляли чиновники в Брюсселе и депутаты европарламента после того, как Конституционный суд Украины отметил ряд положений «антикоррупционной реформы».