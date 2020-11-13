Москва, , 17:47 — REGNUM Законопроект о едином регуляторе азартных игр внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Таким образом парламентарии намерены создать условия для устойчивой экономической поддержки отрасли физической культуры и спорта и обеспечения долгосрочного финансирования ее развития.

К функциям компании будет относиться перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, спортивным федерациям и лигам на развитие мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта, подготовка предложений по совершенствованию законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, участие в разработке проектов нормативных правовых актов в указанной области, отмечают авторы.

Предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приему от физических лиц денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учета и перевода организаторам азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Предполагается, что единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.

База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет составлять 1% от базы, отмечается в сопроводительных документах.