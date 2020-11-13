Чебоксары, , 17:43 — REGNUM В ходе очередного заседания, которое состоялось 13 ноября, был переизбран заместитель председателя Центризбиркома Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ЦИК.

Так, от должности замглавы ЦИК был освобожден Петр Куприн по личному заявлению в связи с переходом на другое место работы. Решением комиссии Куприн был награжден Почетным знаком «За заслуги в организации выборов» за многолетнюю и добросовестную работу в избирательной системе.

По результатам тайного голосования новым зампредседателем Центризбиркома Чувашии был избран Игорь Михайлов, который с 2011 года является членом ЦИК с правом решающего голоса. Михайлов имеет высшее юридическое образование, также у него богатый опыт работы в ходе избирательных кампаний различный уровней.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Центризбиркоме прокомментировали возбуждение уголовного дела после выборов 13 сентября по статьям о фальсификации избирательных документов и итогов голосования.

В избирательной комиссии отметили, что всесторонне содействуют следствию, рассчитывая на объективное и законное рассмотрение дела.

«В случае подтверждения вины конкретных членов участковой избирательной комиссии будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении их полномочий», — добавили в ЦИК Чувашии.

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