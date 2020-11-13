Минск, , 17:43 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, «белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал». Об этом он заявил 13 ноября в интервью представителям СМИ России, Казахстана, Украины, Молдавии и Белоруссии.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко охарактеризовал длившееся около четырёх асов интервью как возможность «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента». Он отметил: «В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Белоруссии и ее место в международном сообществе».

Лукашенко указал на «погружение планеты в системный кризис», в котором анонимные «глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер» и в лице постсоветской Белоруссии «убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал». Он уточнил: «Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства».

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«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, цветных революций. Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров в стране», — поведал он.

По словам Лукашенко, движущей силой массовых протестов в Белоруссии является вмешательство извне. Он отметил также: «Мотив тоже понятен. За четверть века Белоруссия выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Белоруссия стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения».

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Напомним, до августа 2020 года Лукашенко и его подчинённые искали виновников белорусских проблем в России, а теперь усиленно ищут их в Евросоюзе и на Украине. Не только авторитетные зарубежные, но и белорусские экономисты оценивают экономику Белоруссии как технологически отсталую и не составляющую конкуренции G-20.