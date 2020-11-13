Ново-Огарево, Московская область, 13 ноября 2020, 17:37 — REGNUM Совещание по решению гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе открыл 13 ноября президент России Владимир Путин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, война, начавшаяся 27 сентября 2020 г. в Нагорном Карабахе, прекратилась благодаря политическим усилиям со стороны Москвы.
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9 ноября было подписано совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе — премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Путиным.
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