Ново-Огарево, Московская область, , 17:37 — REGNUM Совещание по решению гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе открыл 13 ноября президент России Владимир Путин.

«нагорно-карабахский конфликт» , надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным». Владимир Путин «Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война, начавшаяся 27 сентября 2020 г. в Нагорном Карабахе, прекратилась благодаря политическим усилиям со стороны Москвы.

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9 ноября было подписано совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе — премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Путиным.

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