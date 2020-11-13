Киев, , 17:34 — REGNUM Известная на Украине общественный деятель и юрист Татьяна Монтян, анализируя предвыборную ситуацию в Одессе, представила своей рейтинг якобы «ультра-пророссийских» политиков Украины.

Монтян напомнила, что во второй тур выборов мэра Одессы вышли действующий городской глава Генннадий Труханов и народный депутат Николай Скорик, причем последний ведет избирательную кампанию как «пророссийский кандидат».

По ее информации, один из ярых соратников Скорика — известный на Украине политик, бывший министр транспорта (во времена президентства Ющенко) и экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко, который, по словам Монтян, является одним из главных спонсоров и выгодополучателей первого Майдана, «ветераном и идейным скакуном всех Майданов Украины». Монтян отметила, что Червоненко поддерживает Скорика, претендуя на должность главы департамента транспорта Одессы.

Ещё один «пророссийский в доску политик», который поддержал Скорика — Сергей Кивалов, продолжила юрист.

«Его «пророссийскость» — вопрос очень спорный, ведь в связи с Майданом у Кивалова не только ничего не отобрали, но даже дел уголовных не завели», — добавила она.

Кроме того, продолжила эксперт, Скорика поддерживает Дмитрий Голубов — «одесский богатенький юноша, который испытывает физическое наслаждение от участия в общественно-политической жизни Одессы».

Она напомнила главные «заслуги» Голубова — «голосование за войну в Украине, за внесение изменений в Конституцию Украины, закрепляющих статусно вступление в НАТО».

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого тура Труханов получил 38,35% голосов избирателей, Скорик — 19,47% голосов, а кандидат от действующей власти юмористОлег Филимонов — порядка 13% голосов, и оказался лишь на итоговом четвертом месте.

Второй тур выборов в Одессе пройдет 15 ноября. 12 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины провела обыски в офисе бывшего народного депутата Дмитрия Голубова, о котором упоминает Монтян, и нашли фальшивые бюллетени для второго тура выборов.