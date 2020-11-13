Киев, , 17:40 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского явно есть «Эдипов комплекс» — бывший глава страны Петр Порошенко стал для него отцом, которого нужно победить.

Об этом заявил психолог Валентин Ким в интервью украинскому еженедельнику «Деловая столица».

Психолог отмечает, что Зеленский — несистемный политик, без политического бэкграунда, и в принципе он человек без какого-либо бэкграунда системной работы.

«Зеленский закончил юридический факультет и ни дня не работал юристом. Он всю жизнь работал актером, но не имеет актерского образования. Он десятилетиями управлял крупным непростым бизнесом и никогда не учился ни менеджменту, ни маркетингу. Своим примером он создал очень интересный для самого себя эффект. Зеленский никогда ничему не учился, но у него всегда все получалось. Когда это продолжается десятилетиями, возникает убеждение, что я справлюсь практически с любой задачей», — анализирует ситуацию Ким.

Вместе с тем специалист заявляет, что Зеленский, несмотря на некомпетентность во многих вопросах, остается очень мощным харизматиком.

«Типаж Зеленского — это эмоциональный лидер, за которым хочется идти, человек, увлеченный идеей. Потребность защитить «своих людей» от внешней угрозы в нем достаточно велика, но она распространяется только на своих. Поэтому у Зеленского очень четкое деление на своих и чужих. Он декларирует объединение, но фактически создает разъединение. Разделяет страну, людей и даже свое окружение. Он вроде бы мечтает о единой стране, но сталкиваясь с критикой и непризнанием мгновенно идентифицирует критиканов как инородный элемент», — подчеркнул Ким.

Психолог уверен, что Зеленский «прячется» за Порошенко и таким образом создает себе иллюзию, что у него есть только один враг, хотя на самом деле их (врагов) очень много.

«Порошенко для Зеленского стал психологическим инициатором, тем, кто провел его посвящение в политику. Порошенко стал для него психологической фигурой отца, которого необходимо победить, превзойти. Тот самый Эдипов комплекс, если хотите. Не случайно Зеленский говорит: «Я всем отличаюсь от Порошенко». Не случайно для него Порошенко является сверх актуальной фигурой и он постоянно говорит о том, что Порошенко ведет себя так, словно он еще президент… Зеленский… все еще пытается самоутвердиться не за счет себя и своих достижений, а за счет уничтожения образа предыдущего лидера. Это уже чистая психология, никакой политики в этом нет», — резюмировал Валентин Ким.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко и Зеленский действительно до сих пор обмениваются острыми заявлениями. Так, буквально 3 ноября бывший президент заявил, что все попытки Зеленского «напугать» Верховную раду и украинское общество ради роспуска КСУ, вызывают только смех.

«Это очень плохо, когда Зеленский хочет быть страшным и кого-то напугать. Я ему говорил еще год назад и могу повторить — вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным. Плохо, когда президент выглядит страшно, но еще хуже, когда над ним смеются», — заявил лидер «Европейской солидарности».