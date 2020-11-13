Белград, , 17:22 — REGNUM Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар 13 ноября, что компетентные органы проконсультируются со специалистами и рассмотрят введение новых ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса. Он подчеркнул, что было обеспечено еще 500 мест для пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Мы рассматриваем предложения по введению новых мер, и в течение дня или двух мы примем решение, исходя из эпидемиологической ситуации», — подчеркнул Лончар.

По его словам, необходимо будет проконсультироваться с вирусологами из кризисного штаба Сербии.

«В первую очередь мы прислушаемся к специалистам. То, что они нам предложат, мы обязательно притворим в жизнь», — отметил Лончар.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии приняли закон о штрафах за нарушение эпидемиологических мер