Москва, , 17:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать интернет-платформу для молодых предпринимателей. Об этом глава российского государства рассказал в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

На форуме, организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, школьник Максим Волков из Анапы предложил проект интернет-платформы для молодых предпринимателей «Вверх», так как в школе нет обучения основам предпринимательства, поэтому многие инициативные молодые люди не знают, как начать свое дело.

Он предложил создать сайт с комплексом полезной информации о бизнес-процессах, позволяющий начинающим предпринимателям получать наставления и советы, а также общаться друг с другом.

«Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем», — ответил Путин школьнику.

При этом президент напомнил об ограничениях возраста предпринимательства в силу объективных требований законодательства.

«Связано это с определенными ограничениями, потому что полная гражданская правовая ответственность наступает фактически с совершеннолетия. Здесь есть определенные объективные трудности, связанные с этой гражданской ответственностью — со взятием кредитов и так далее и тому подобное», — отметил Владимир Путин.

«Но в чем ты, безусловно, прав, — в том, что молодые люди должны знать, в чем же заключаются их права, как воспользоваться тем инструментарием, который уже государством предложен и воспользовавшись им, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы не создавать рисков для своих партнеров, тем не менее иметь возможность эффективно, грамотно, интересно, с хорошими перспективами работать уже сегодня», — добавил президент.

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