Киев, , 17:07 — REGNUM На Украине политики сегодня, 13 ноября, комментируют заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что украинцы уже не братский народ» для россиян.

Как сообщили центральные украинские СМИ, в одном из последних интервью Песков якобы заявил, что россияне и украинцы «остаются двумя родственными, но при этом уже не братскими народами». Он считает, что за последние годы руководство Украины якобы «изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе по отношению к России, и украинцам искусственно насадили русофобские антитела».

Первым из топ-политиков в Киеве на эту информацию отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«В Кремле маленькое прозрение… Украина и Россия не «братские народы». Ваши прогнозы, какое прозрение будет следующим?» — обратился министр к своим подписчикам через социальные сети.

Дипломат также предложил три своих варианта для голосования относительно следующего прозрения Кремля: «прекратить ли агрессию; Крым — это Украина; и дальше прозреют не скоро».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление отношений между Москвой и Киевом невозможно без возврата Крыма.

«Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы вернуть те отношения. Ответа на этот вопрос у меня нет», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что Россия и Украина — это «соседи по квартире», в которой никто «не будет переселяться».