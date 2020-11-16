Киев, , 04:23 — REGNUM Предложения Донецкой и Луганской народных республик, сделанные ими для обсуждения условий крепкого мира на Украине, вряд ли будут приняты Киевом. Какова в этом неприятии роль внутриукраинских проблем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Бойцы ВС ДНР в окопах © СВ ДНР

«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», предложенный ЛДНР, включает в себя разграничение региона и центра как по сбору налогов, так и по действию некоторых законов на территории Луганской и Донецкой областей. А вот это уже не вмещается в возможности нынешнего Киева, который может и рад был бы пойти навстречу требованиям республик, но боится создать прецедент.

Как показали последние местные выборы, власть на Украине может формально принадлежать той или иной партии, но на местах командуют те, кто на этих местах сидит. И стоит этим людям узнать, что где-то на Украине область может собирать налоги в пользу себя, так сразу возникнет неодолимое искушение примерить эту возможность на себя. При этом план Киева, выработанный на ту же тему, также не блещет возможностями выполнения. Читайте статью Андрея Ганжи «Украина переживает борьбу и единство несовместимостей».