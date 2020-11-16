Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Продолжающаяся борьба между претендентами на роль президента США дает возможность понаблюдать интересные явления в американском политическом классе. О том, как схватились в нелегкой битве за «своих» кандидатов СМИ и судейские США, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обычно вокруг выборов в США происходило еще и соревнование местных СМИ, которые гонялись за самыми достоверными результатами. Картинка, собранная по ходу такого журналистского налета на избирательный процесс, оказывалась верной, что раз за разом подтверждалось результатами, утвержденными законно. Но в этот раз в американских выборах все оказалось перевернутым с ног на голову.

Поэтому СМИ и закон, когда-то показывавшие высокий класс взаимопонимания, ныне тоже оказались в разлуке, разошедшись во враждующие лагеря. Не стоит поэтому верить американским СМИ, громогласно отдавшим победу Байдену, что-то там еще скажут юристы Трампа… Читайте статью Андрея Ганжи «Какими будут программы «поствыборных» США».