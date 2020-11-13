Киев, , 16:53 — REGNUM Очередной локдаун, даже если он будет только в выходные, приведет Украину к экономической катастрофе, заявил 13 ноября в эфире украинского телевидения народный депутат Украины, лидер партии «За будущее» Игорь Палица.

Парламентарий подчеркнул, что основной удар от карантина выходного дня снова придется на мелкий и средний бизнес, которые и так находятся в крайне сложном положении.

«Правительство не снизило налоги для бизнеса, зато повысилась на 35% плата за электроэнергию, на 50−60% с лета выросла стоимость газа… Правительство убивает экономику, убивает бизнес, убивает обычных людей, которые уже не могут платить квартплату и покупать еду», — заявил Палица.

Депутат отметил, что вводить локдаун на два выходных дня — «это чушь».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что решение правительства о «карантине выходного дня» до конца ноября остается в силе, и отметил, что у местных властей нет полномочий исправлять или как-то корректировать данное решение кабмина.