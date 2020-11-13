Москва, , 16:53 — REGNUM В Госдуме назвали проявлением политического лицемерия заявления представителя правительства ФРГ о «неуместных и неоправданных» ответных санкциях России в связи с инцидентом вокруг блогера Алексея Навального, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Принцип взаимности и зеркальности в дипломатии никто не отменял. Подобная реакция официального представителя германского кабмина выглядит несколько странно, равно как и его заявления о переносе «российской проблемы» на двусторонние отношения», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия не создает никому проблем — ни в мире, ни в рамках межгосударственного сотрудничества, отметил парламентарий.

«Мы открыты к диалогу, но не можем оставлять без ответа недружественные действия, тем более основанные на highly likely доводах», — сказал он.

По мнению депутата, о какой-либо неуместности и неоправданности стоило бы рассуждать, когда Берлин инициировал весь этот спектакль по поводу якобы отравления блогера. При этом не стоит забывать, что голословные обвинения Германии (субстантивных ответов российская сторона так и не получила от ФРГ) стали причиной абсолютно противоправных европейских санкций против России.

Берлин «принимает к сведению» заявления о зеркальных санкциях со стороны Москвы по делу Алексея Навального, но считает такие меры неоправданными. Такую позицию изложил на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

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