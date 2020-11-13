Киев, 13 ноября 2020, 16:38 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, заразившийся СОVID-19, заявил, что находится дома на самоизоляции и чувствует себя «почти нормально».
Соответствующее заявление обнародовано 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Разумков отметил, что выполняет работу дистанционно и выразил надежду, что «вирус пройдет быстро и без осложнений».
«Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк (заместитель председателя Верховной рады) сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции», — отметил глава парламента.
ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде сложилась специфическая ситуация — сейчас коронавирусом болеют и Разумков, и его первый заместитель, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук. Соответственно, Радой должна руководить заместитель спикера Елена Кондратюк, которая представляет оппозиционную фракцию «Батькивщина» (лидер политсилы — Юлия Тимошенко). СамаКондратюкобъявила, что чувствует себя хорошо и готова вести заседания парламента. Ситуация осложняется тем, что на Украине продолжается конституционный кризис,