Киев, , 16:38 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, заразившийся СОVID-19, заявил, что находится дома на самоизоляции и чувствует себя «почти нормально».

Соответствующее заявление обнародовано 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков отметил, что выполняет работу дистанционно и выразил надежду, что «вирус пройдет быстро и без осложнений».

«Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк (заместитель председателя Верховной рады) сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции», — отметил глава парламента.