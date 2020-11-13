Киев, , 16:43 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить кредит в размере €200 млн, предназначенный для подтверждения запасов месторождений полезных ископаемых на Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем, сообщила 13 ноября пресс-служба правительства Украины.

В ходе встречи премьер-министр Шмыгаль подчеркнул важность инициации совместного проекта по изучению запасов некоторых полезных ископаемых на территории Украины, которые включены в стратегический список Евросоюза.

«Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых на Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро», — рассказал чиновник.

Глава правительства также отметил, что данные деньги пойдут на подготовку месторождений к аукциону.

Стороны также обсудили возможность строительства на территории Украины заводов по производству аккумуляторов для электрокаров или наладить производство электроавтобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко выразил надежду, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину до конца 2020 года.

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