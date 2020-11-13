Брюссель, , 16:32 — REGNUM Европейская комиссия обнародовала новую стратегию ЕС по обеспечению равенства ЛГБТ-сообщества во всех европейских странах. Это первый документ такого рода, в котором говорится о расширении «перечня преступлений в ЕС на почве гомофобии», а также о необходимости признания однополых браков на всей территории союза. Об этом передает Dziennik.

Авторы стратегии подчеркивают, что дискриминация в отношении представителей ЛГБТ-сообщества продолжается, хотя в последние годы в ЕС был достигнут прогресс в обеспечении их равенства. В документе ссылаются на исследования, которые показывают, что 43% представителей этих сообществ в той или иной мере ощущают притеснения из-за своей сексуальной ориентации на территории ЕС.

Необходимость изменений в этой сфере Еврокомиссия объясняет на примере двух лесбиянок — словацкой и румынской женщин, которые имеют двоих детей и проживают в Бельгии. «Нам с женой посчастливилось жить с двумя детьми в признанной семье в Бельгии. Но как только мы приезжаем в Словакию или Румынию, мы перестаем быть семьей. Это все время заставляет нас волноваться. Если бы со мной что-нибудь случилось, моей жене было бы очень сложно отстаивать свои права перед нашими детьми», — подчеркивает одна из женщин, цитируемая в новой стратегии.

Для того, чтобы избежать данного положения дел, в стратегии есть планы для выработки единодушия стран ЕС в отношении ЛГБТ-сообщества, что можно расценивать как признание однополых браков на всей территории 27 стран-членов. В настоящее время однополые браки признаются в 21 стране ЕС, шесть стран признают браком только союз между мужчиной и женщиной.

«Слишком много людей не могут быть самими собой, не опасаясь дискриминации, увольнения или насилия. Мы наблюдаем тревожную тенденцию инцидентов в Европе, таких как нападения на гей-парады и принятие законов о зонах, свободных от идеологии ЛГБТ», — заявила заместитель главы Европейской комиссии Вера Журова на пресс-конференции в Брюсселе.