Тамбов, , 16:29 — REGNUM Внефракционная группа «Наш город» создана в Тамбовской городской думы, в её состав вошли 15 депутатов, избранных по одномандатным округам от партии «Родина».

Изменения в регламент городской думы, позволяющие создавать внефракционные объединения, депутаты приняли несколько дней назад. По информации «ПроТамбова», 9 ноября было создано внефракционное объединение «Наш город», в состав которого вошли 15 депутатов-одномандатников от «Родины».

»9 ноября мы, одномандатники, провели собрание и приняли решение о создании внефракционной группы. На следующий день, 10 ноября, мы эту группу зарегистрировали. В нее вошли все депутаты-одномандатники, которые выдвигались от партии «Родина», в настоящее время некоторые приостановили свое членство в партии, но не вышли из нее, поскольку мы должны представлять интересы разных людей, которые, например поддержали «Единую Россию», кто-то «Родину», ЛДПР и т.д.», — сообщила «ПроТамбову» председатель гордумы Елена Леонова.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное отделение партии «Родина» по итогам выборов 13 сентября 2020 года получило 26 мест из 36 в Тамбовской городской думе.