Будапешт, , 16:29 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не согласится с правилами Евросоюза, которые связывают выплаты европейских фондов той или иной стране с верховенством закона. Он сравнил данный критерий, заключающийся в разделении стран ЕС на «послушных» и «непослушных», с идеологизацией отношений. По его мнению, это делает объединение всё более похожим на Советский Союз. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Критерии признания верховенства закона имеют все признаки идеологического шантажа. Европейский союз был создан не для того, чтобы превратиться во второй Советский Союз. Но когда критерием международного сотрудничества становится идеология, это все больше напоминает не Европейский, а Советский Союз», — заявил Орбан.

Позицию Виктора Орбана поддерживает и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пригрозил отклонить бюджет ЕС на 2021−2027 годы, если выплата средств будет зависеть от верховенства закона. Глава польского правительства направил письмо по этому поводу руководителям ЕС — председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель.

На прошлой неделе в Европейском парламенте достигли предварительного согласия об увязке денежных выплат из бюджета ЕС с вопросом верховенства закона. Польша и Венгрия выступают против введения такого механизма.

Напомним, в начале октября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли предложила связать размер дотаций ЕС для стран-членов с состоянием прав человека и верховенства закона. «В некоторых странах-членах ЕС постоянно нарушается принцип верховенства закона. И сократить для них субсидии ЕС — это эффективный способ давления. Такие страны, как Польша и Венгрия, должны испытывать финансовый голод», — заявила политик.