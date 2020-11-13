Киев, , 16:28 — REGNUM Киев намерен исполнять решение правительства Украины о карантине выходного дня, заявил 13 ноября советник мэра столицы Украины, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Советник отметил, что постановление кабмина Украины, которым введены дополнительные ограничения, является «нормой прямого действия и обязательно для исполнения».

«Согласны мы концептуально с подходом правительства или нет… с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы», — сказал Бондаренко.

Отдельно он отметил, что постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов.

ИА REGNUM напоминает, что решение о введении на Украине «карантина выходного дня» правительство утвердило 11 ноября. После этого ряд местных властей заявили, что не будут подчиняться этому решению. Особенно бунтует против Киева мэрия ориентированного на туристов Львова, где еще состоится второй тур местных выборов.

Сегодня, 12 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежит выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины, в противном случае в ситуацию должны вмешаться силовые органы.